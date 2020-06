Une centaine de manifestants contre les violences policières à Chambéry

Plus d'une centaine de manifestants ont brandi pancartes et banderoles juste devant la préfecture, à Chambéry, en hommage à George Flyod et Adama Traoré, ce vendredi soir, à l'appel de nombreuses organisations de gauche (CGT, ATTAC, NPA, FSU etc....)

Condamnation unanime des violences policières, aux USA comme en France. Ainsi que le résumait la banderole principale : "Face aux violences policières, notre colère est sans frontières."

Dans le cortège de manifestants chevronnés, on notait la présence de quelques jeunes, très "conscientisés".

Les jeunes mobilisés Copier

Une jeune militante © Radio France - Christophe Van Veen

Une manifestation similaire est prévue dimanche à 14 heures devant la mairie d'Annecy à l'appel d'Extinction Rebellion et de Youth for Climate.

Le cri de George Floyd étranglé par le genou d'un policier Américain © Radio France - Christophe Van Veen