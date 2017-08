L' hommage des motards à Sabina morte percutée par une conductrice ivre

Ils étaient une centaine à lever leur casque sur les lieux du drame pour rendre hommage à leur camarade motarde qui est morte après avoir été percutée par une conductrice ivre dans une rue très accidentogène où 2 personnes sont déjà mortes en 4 ans.

Une centaine de motards de l'Avesnois, Cambrésis et Valenciennois sont arrivés en cortège, dans l'Avenue Jean Jaurès à Raismes, en faisant vrombir leur moteur avant de lever tous ensemble leur casque pour rendre hommage à Sabina.

La motarde de 49 ans est morte le 31 juillet dernier après avoir été percutée par une conductrice qui roulait avec 1.87g d'alcool dans le sang et qui avait déjà été condamnée pour ivresse au volant.

C'est Teddy un motard de 26 ans de Condé sur l'Escaut qui a voulu rendre cet hommage, il a été très choqué par cet accident où le fils de la motarde a aussi été blessé. L'occasion aussi pour lui de pousser un coup de gueule contre certains automobilistes qui ne font pas attention aux motards

je me sens plus en sécurité sur les routes avec ces chauffards, je sais qu'on est pas en sucre mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus de sécurité sur les routes pour nous

Le reportage de Rafaela Biry-vicente

Face aux dépassements dangereux, etc, Teddy a carrément décidé d'installer une caméra sur son casque pour confondre les automobilistes en cas d'accrochage.

2 accidents mortels en 4 ans

En plus des motards une vingtaine de riverains ont voulu rendre hommage à Sabina, comme Cécile très choquée par le profil de la conductrice, mais aussi très en colère que rien ne soit encore fait sur cette départementale très accidentogène, 2 accidents mortels en 4 ans et régulièrement de la tôle froissée avec des automobilistes qui roulent à plus de 100km/h selon le maire Aymeric Robin qui en appelle à l'état.

Si des travaux de sécurisation, rétrécissement de la chaussée, etc doivent commencer cet automne, des travaux de 2 millions d'euros cofinancés par le conseil départemental, l'agglo et la ville, la commune attend toujours un radar sur cet axe.

Aymeric Robin, le maire communiste de Raismes en appelle à l'état

La préfecture de région a donné son aval, mais l'élu n'a plus de nouvelles de l'état depuis 6 mois "combien de morts faudra t-il ?" s'interroge, le maire communiste qui envisage de mobiliser les citoyens si l'état ne répond pas à sa demande de sécurisation.