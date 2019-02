Tempête Gabriel : une centaine de munitions de la Seconde Guerre mondiale découverte sur une plage du Pas-de-Calais

Ce sont les démineurs qui ont mis au jour ces nouvelles munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. L'unité spécialisée, venue de Cherbourg, intervenait mardi dernier, le 29 janvier 2019, à Oye-Plage pour neutraliser quelques munitions. C'est à ce moment qu'ils ont découvert 83 grenades, deux mortiers et deux obus sur le sable. Teddy Lauby est le directeur des services municipaux de Oye-Plage :

Avec les mouvements de sable, les marées et la tempête Gabriel de ces derniers jours, on a découvert un grand nombre de munitions. Entre l'intervention banale prévue et cette quantité-là, cela a été une sacrée surprise.

La mairie a immédiatement mis en place un périmètre de sécurité, sur une centaine de mètres de large, entre les deux blockhaus installés sur la plage. La municipalité invite donc les promeneurs éventuels, les riverains "à bien respecter l'interdiction, car il en va de leur sécurité" insiste Teddy Lauby.

le stock de munitions, datant de la Seconde Guerre mondiale, découvert est impressionnant : 83 grenades, un mortier de 80 mm, un mortier de 60 mm, un obus de 88 mm et un obus de 180 mm.

On est assez habitué sur les communes littoral du Nord et du Pas-de-Calais de découvrir des munitions de guerre au fil des marées et des tempêtes et ça va durer encore quelques dizaines ou centaines d'années.