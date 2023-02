Une centaine de participants à la marche blanche en hommage à Tiffany

La famille et les proches de Tiffany lui ont rendu un dernier hommage ce samedi.

Une centaine de personnes se sont réunies ce samedi matin devant la gare d'Arvant, en Haute-Loire, pour rendre hommage à Tiffany. Cette jeune femme de 22 ans est décédée samedi 4 février dernier suite à un accident de manège sur la fête foraine Cristal Parc à Clermont-Ferrand . Organisée par l'association des parents d'élèves de Brassac-les-Mines, en lien étroit avec les parents de Tiffany, l'évènement a réuni proches, amis et voisins de la famille.

A l'avant du cortège la famille fait bloc derrière une banderole où l'on peut lire "Tiffany. 22 ans pleine de vie. Je t'aime ma chérie". De nombreux proches de la jeune étudiante étaient là, à l'image de Lidia, elles étaient amies depuis 11 ans. Lidia, émue, se souvient d**'une fille "très joyeuse, qui parlait beaucoup, toujours avec le sourire"**.

Un lâcher de ballons

Beaucoup sont venus en voisin, par solidarité face au drame qui touche la famille de Tiffany. C'est le cas de Denis : "On se sent tous concerné, c'est un drame. […] On a une pensée pour la famille bien sûr". Même chose pour Camille, accompagnée de son fils qui joue au foot avec le petit frère de Tiffany, elle est venue "pour soutenir, en hommage, pour être présent pour la famille". La marche blanche s'est terminée devant le cimetière d'Arvant, avec un lâcher de ballons.

Un lâcher de ballons a clos la marche blanche. © Radio France - Pierre Frasiak

Les funérailles se sont déroulées ce samedi après-midi, peu après la marche blanche. L'enquête sur les circonstances exactes de sa mort est toujours en cours.