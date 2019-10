À Valence, une centaine de personnes défilent pour soutenir le peuple kurde

"Erdogan assassin ! Solidarité avec le peuple kurde !" sont les slogans lancés par les manifestants qui défilaient ce samedi après-midi dans le centre-ville de Valence. L'appel à manifester émanait de plusieurs partis politiques et d’associations militantes de gauche et d'extrême-gauche

Ils étaient une centaine à venir soutenir ce peuple, réparti entre quatre pays du Moyen-Orient : la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Il y a dix jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une offensive armée contre les Kurdes en Syrie.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 500 personnes sont mortes dans les bombardements et les combats. 300 000 personnes ont aussi dû être déplacées.

Massacre et trahison

"J'ai le cœur meurtri, explique Aïchan, une femme kurde irakienne. Je suis désespérée et je me sens impuissante devant la situation. Erdogan est en train de massacrer les Kurdes."

Certains manifestants estiment aussi que la France a trahi les Kurdes. "Ils nous ont aidé dans la guerre contre les islamistes, maintenant on en a plus besoin donc on peut les jeter", regrette Jeff. "Ils ont réussi à chasser l'État islamique et maintenant on les laisse se faire massacrer ? C'est scandaleux !" enchaîne Mireille.

"La Turquie est un pays stratégique. Je pense que la France et les pays d'Europe veulent préserver leur amitié avec la Turquie parce qu'il y a des intérêts financiers", spécule Eren, un Kurde originaire de Turquie.

Partis de la place Saint-Jean, les manifestants ont marché jusque devant le centre-commercial Victor Hugo avant de se disperser.