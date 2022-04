Une centaine de personnes évacuée d'une piscine à Périgny, près de La Rochelle, après une fuite de chlore

C'est un important dispositif qui a été déployé par les pompiers à Périgny (Charente-Maritime), ce jeudi 28 avril. Ils ont été appelés vers 14 heures pour une fuite de chlore au centre aqualudique Palmilude. Une piscine qui accueillait une centaine de nageurs au moment des faits.

Au total, une soixantaine de sapeurs-pompiers ainsi qu'une vingtaine de véhicules de secours ont été mobilisés pour cette intervention. Un dispositif important pour prendre en charge les quelques 98 personnes qui se trouvaient dans le centre aqualudique. Parmi elles, 31 ont été incommodées par le chlore et seul un jeune homme de 18 ans a été transporté vers l'hôpital de La Rochelle pour des problèmes légers au niveau des voies respiratoires.

Beaucoup de toux et la gorge qui pique

"L'objectif pour faire face à de nombreuses victimes c'est d'être en mesure de les traiter sur place avant de réaliser le transport. C'est la médicalisation rapide, et le tri rapide des patients", détaille le lieutenant-colonel Francois Thèves, pompier, pour expliquer ce déploiement massif de moyens. "Cela permet de prendre en charge les cas les plus graves et de ne pas saturer le centre hospitalier."

Alexandra, une mère de famille originaire de Courçon, a accompagné ses enfants et des amis à eux. Elle fait partie avec sa fille Sarah de la trentaine de personnes incommodées : "on était à 14h10 dans l'eau. Très rapidement un monsieur a ouvert en grand la baie vitrée qui donne sur les bassins extérieurs en nous disant de sortir parce qu'il y avait un problème. Tout le monde avait beaucoup de sang-froid", relate Alexandra. "On sentait une forte odeur de chlore, on avait beaucoup de toux, la gorge qui pique. Certains avaient des maux de tête, et un monsieur était vraiment pas bien et a beaucoup vomi."

Pour sa fille, Sarah : "ça brulait au niveau de la gorge, on avait envie de vomir, et au niveau des poumons on avait du mal à respirer. Ca va mieux, ils m'ont mis un masque à oxygène pendant un quart d'heure."

Plus aucun risque

Selon le lieutenant-colonel Francois Thèves, des investigations doivent être à présent menées pour comprendre d'où vient le problème : "techniquement il est difficile d'identifier la source. La société de maintenance va faire les vérifications d'usage et en attendant le centre aquatique reste fermé. On a ventilé l'ensemble du bâtiment et effectué tous les contrôles avec notre équipe de spécialisée aux risques chimiques. Il ne reste plus aucun risque dans le bâtiment et à fortiori à l'extérieur."