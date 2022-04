Une centaine de personnes réunies à Nice pour la paix en Ukraine

Une centaine de français et ukrainiens se sont réunis ce samedi place Masséna, à Nice, pour réclamer la paix en Ukraine et soutenir les populations restées sur place.

Le rendez-vous était fixé à 17h30 place Masséna à Nice, ce samedi. Main dans la main, ukrainiens et français se sont rassemblés en soutien au peuple ukrainien. Sur les pancartes, on peut lire "stop war" (arrêtez la guerre). Des messages portés par des adultes et des enfants, drapeau jaune et bleu sur le dos.

Les enfants ukrainiens accueillis à Nice étaient présents lors du rassemblement © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Il fallait que je sois présente", confie Clara, étudiante niçoise, "ce qu'il se passe dans leur pays est affreux. Ils ont besoin de soutien". A côté d'elle, son amie Margaux est émue. "Quand ils se sont mis à chanter l'hymne ukrainien en chœur, j'en ai eu des frissons...j'ai bien vu que certains retenaient leurs larmes".

"Arrêtez la guerre en Ukraine" peut-on lire sur les pancartes © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un nouveau rassemblement est prévu dimanche 17 avril à 11h00, toujours place Masséna à Nice.