Une centaine de places d'hébergement pour les sans-abri chaque nuit avec l'ADEJO à Nîmes

Nîmes, France

Depuis le 1er novembre, le dispositif hivernal prévoit le renforcement du personnel de l'ADEJO à Nîmes afin d'élargir les temps d'accueil des sans-abri. Cette structure située derrière la gare leur permet de passer quelques heures au chaud, avoir un repas matin midi et soir, prendre une douche ou laver leur linge. Elle propose aussi un service d'accueil et d'orientation pour aider ces personnes fragilisées à se reconstruire. "Quand on est à la rue on se sent perdu et là, sur ce lieu, on est accueilli, écouté, et reconnu aussi en tant que personne", explique Véronique Rigal, chef de service à l'ADEJO.

Tout au long de l'année, l'ADEJO peut héberger dans ses locaux chaque nuit 21 personnes. Par ailleurs, la structure gère des appartements en lien avec le 115 pour l'hébergement d'urgence de 81 personnes supplémentaires. "En principe on reste une nuit ou deux, voire trois, mais il faut accepter que d'autres vous remplacent, souligne Jean-Claude* (le prénom a été changé), sans domicile fixe depuis quelques mois. On est donc obligé de courir tous les matins pour avoir une place."

L'ADEJO reçoit de plus en plus de jeunes, de seniors et de femmes, à l'image de Marie. A 64 ans, elle s'apprête à vivre son troisième hiver dans la rue. "La nuit, les minutes paraissent des heures. La nuit paraît très longue. On se réveille dix fois. Parce qu'on ne peut compter que sur soi-même", confie-t-elle. Au-delà d'une mise à l'abri, la sexagénaire trouve à l'ADEJO "l’accueil, la gentillesse, le sourire" qui l'aident à rompre son isolement. Pourtant, malgré tout les bienfaits, elle hésite toujours à s'y rendre. "Un peu de honte" reconnaît Marie qui n'avoue à personne qu'elle n'a plus de toit.

La salle de réfectoire de l'ADEJO. - ADEJO Nîmes

Le bureau d'accueil de l'ADEJO. - ADEJO Nîmes