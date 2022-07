VIDÉOS - 120 pompiers engagés sur un incendie compliqué au sud d'Arles

Cent-vingt pompiers des Bouches-du-Rhône sont engagés sur un feu de champs et de végétation au sud d'Arles ce jeudi après-midi. Un vent violent entraîne une propagation rapide de l'incendie qui s'est déclenché à midi dans des bosquets derrière le Géant Casino de la zone de Fourchon. L'hélicoptère des pompiers des Bouches-du-Rhône est sur place ainsi qu'un Dash de la Sécurité civile et quatre Canadair pour des largages d'eau.

Cet incendie et l'intervention des secours ont provoqué des ralentissements sur la route nationale 113 qui est désormais coupée à la circulation dans les deux sens, c'est à dire dans le sens Salon / Nîmes à la bifurcation avec la N 568 et dans le sens Nîmes / Salon, à partir du péage d'Arles. Il faut laisser passer les secours et bien sûr éviter le secteur.

L'incendie a rapidement "sauté" la route nationale 113 pour se propager.

Trente hectares touchés à 14h30

À 14h30, ce sont trente hectares qui sont touchés, mais l'intervention des secours est compliquée dans cette zone péri-urbaine avec des entreprises et des habitations. Les pompiers conseillent aux habitants de se confiner chez eux et de ne pas chercher à partir.

Ce jeudi était annoncé comme une journée particulièrement à risques sur le front des incendies, à cause notamment du vent annoncé sur les Bouches-du-Rhône. Tous les massifs du département sont interdits d'accès, 900 pompiers sont en alerte dans le département.

