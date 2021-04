Une centaine de pompiers et des Canadair mobilisés sur un incendie au nord d'Aubagne

Une centaine de pompiers des Bouches-du-Rhône aidée par des sapeurs du Var et des Marins-Pompiers de Marseille, sont mobilisés sur un incendie à Auriol, au nord d'Aubagne. En début de soirée, des habitants de plusieurs quartiers de la commune sont évacués vers le gymnase Rebuffat.

Les pompiers sont appuyés dans le ciel par quatre Canadair et un Dash. Le feu attisé par un fort mistral, a déjà parcouru une vingtaine d'hectares et plusieurs centaines restent menacés dans un endroit particulièrement boisé dans le massif de Regagnas.

"La sécheresse des végétaux et le vent peuvent laisser redouter une propagation de l'incendie" - Colonel Marc Dumas des pompiers 13

"La sécheresse des végétaux et le vent violent, peuvent nous laisser craindre une propagation de l'incendie, précise sur France Bleu Provence, le colonel Marc Dumas des pompiers des Bouches-du-Rhône. Ce qu'on espère, c'est que les températures étant encore relativement basses, avec la tombée de la nuit et sans doute une accalmie du vent, dans la nuit on puisse maîtriser les flammes le plus rapidement possible".

Vent et sécheresse, les pompiers appellent à la vigilance

Le mistral soufflera avec de fortes rafales jusqu’à jeudi. Pour les heures et jours à venir, les pompiers des Bouches-du-Rhône recommandent la plus grande vigilance concernant l’emploi du feu notamment à proximité des massifs forestiers.