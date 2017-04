Une centaine de pompiers mobilisés sur un incendie à Ailhon près d'Aubenas

Une centaine de pompiers mobilisés toute la nuit dans le Sud Ardèche, à Ailhon près d'Aubenas. Ils ont dû faire face à plusieurs départs de feu dans une zone de sous-bois.

Il y a eu 4 départs de feu distincts vers 20h ce samedi près du quartier de Daus à Ailhon. La piste d'incendies volontaires est donc envisagée. Une enquête devra le déterminer.

Une centaine de pompiers venus de tout le Sud Ardèche et de la vallée de l'Eyrieux ont été mobilisés. Quinze hectares de sous-bois et de résineux sont partis en fumée, le feu a été maîtrisé dans la nuit. Mais il reste aux soldats du feu un gros travail de noyage, et des équipes resteront en surveillance pour la journée de dimanche.

Aucune maison n'a dû être évacuée dans le quartier. Des engins de lutte incendie se sont postés bien sûr à des points stratégiques pour protéger les habitations.