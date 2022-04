Une centaine de salariés de la plateforme Amazon de Boves débrayent pour demander une augmentation

90 des 240 salariés d'Amazon à Boves au tableau de service ce mardi ont débrayé vers 10 heures. À l'appel de l'intersyndicale CGT-CFDT au niveau national, ils sont invités à faire grève jusqu'à 15h30 pour demander une augmentation de leurs salaires annuels de 5%, contre les 3% proposés par la direction. Des négociations sont toujours en cours à Paris entre syndicats et direction.

"Notre patron il part dans l'espace et nous, on mange des pâtes" — Teddy Lebas, employé de la plateforme Amazon de Boves depuis sa création en 2017, et représentant CFDT