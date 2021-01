Une centaine de verbalisations pour non respect du couvre feu en Charente-Maritime

Les forces de l'ordre ont verbalisé une centaine de personnes pour non respect du couvre feu pour le réveillon (photo d'illustration)

Pas de réveillon illégal en Charente-Maritime, mais une centaine de personnes ont été verbalisées pour avoir bravé le couvre feu la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans le département.

Les autorités avaient annoncé une présence massive des forces de l'ordre qui avaient pour consigne d'être fermes sur le respect des mesures sanitaires, elles ont dressé 31 procès verbaux (135€) à des personnes qui circulaient après 20h en campagne (zone gendarmerie) et 71 pv à La Rochelle, Saintes, Rochefort et Royan (en zone police).

Un feu d'artifice dans le quartier de Mireuil à La Rochelle

Les forces de l'ordre sont également intervenues dans le quartier de Mireuil, à La Rochelle où plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées peu après minuit pour lancer des fusées et des pétards. Un feu d'artifice a également été tiré. Les policiers ont dispersé l'attroupement sans verbaliser personne.

Ces contrôles dans la nuit de la Saint Sylvestre ont également permis d'interpeller 4 personnes pour d'autres délits, commis principalement à La Rochelle : détention de 5 kg de stupéfiants (la personne a été placée en garde à vue), refus d'obtempérer (à Saintes, la personne a aussi été placée en garde à vue), conduite sous stupéfiant et détention d'une arme illégale (un nunchaku, arme de combat asiatique composée de 2 bâtons et d'une chaîne), et infraction à l'interdiction de transporter des feux d'artifice pendant la période des fêtes.