Une chaîne casse lors d'une levée de menhir à Carhaix, 4 blessés

Ce devait être un jour de fête, pourtant ce dimanche après-midi quatre personnes ont été blessés lors de la levée d'un menhir à Pen ar Roz près de Carhaix.

500 personnes étaient réunies pour ériger le premier monolithe de ce qui doit devenir le Stonehenge breton, à l'appel du collectif StoneBreizh. Alors que 200 volontaires tiraient le bloc de pierre de 8,20 m sur une rampe, pour sa "levée", une chaîne s’est soudainement rompue.

"Un bruit sec, comme un coup de feu"

Tout avait pourtant bien commencé. Une ambiance bonne enfant aux airs d'Astérix et Obélix. Et puis soudain, la chaine qui tirait le menhir lâche. "Ca a fait le bruit qu'un coup de feu", s'exclame l'un des spectateurs. Des dizaines de volontaires tombent. Pour bien imaginer la scène, il faut imaginer un élastique tendu au maximum, retenue par un menhir de presque 30 tonnes, qu'on aurait lâcher d'un coup.

Et puis surtout, une partie de la chaine et un crochet se retrouvent transformés en projectiles et frappent de plein fouet plusieurs personnes. La chaine fauche tout d'abord dans le dos un homme qui guidait les volontaires dans leur effort avant de blesser trois autres personnes sont également touchées, dont l'une à la tête. "Je me suis retournée et j'ai vu un des crochets aux pieds de ma femme", raconte l'un des volontaires.

Les quatre blessés sont évacués en urgence relative par les pompiers au centre hospitalier de Carhaix. Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd. De nombreux enfants, parfois très jeunes, se trouvaient les volontaires. Ils leur avaient été conseillés de se placer à l'arrière pour plus de sécurité, seulement quelques minutes avant l'accident.

Des gendarmes de la brigade de Carhaix se sont immédiatement rendu sur place pour faire les premières constatations et prendre les témoignages. Une enquête est ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.