Une chaîne humaine pour manifester contre le projet de ligne très haute tension entre Seignosse et Capbreton

Une centaine de personnes s'est retrouvée sur la plage de Capbreton ce dimanche pour manifester contre le projet de ligne électrique à très haute tension de RTE entre Bordeaux et Gatika en Espagne. Impossible de faire passer cette ligne sous l'eau, elle devra donc contourner le gouf de Capbreton par les terres. Malgré le nouveau tracé, présenté début juin, le projet ne convainc toujours pas.

"Je ne vois pas l'intérêt", témoigne Camille, habitante à Bénesse-Maremne. Marie-Claude, la mère de Camille, s'inquiète des effets du courant électrique : "Il s'agit de courant continu. On sait qu'il y a des effets graves du courant alternatif. On n'a pas du tout de recul concernant cet impact sanitaire du courant continu. On va être des cobayes. Je serai peut-être morte, mais mes enfants et mes petits-enfants ?"

Dans le viseur des associations également, l'impact environnemental du nouveau tracé dans la foret. "On va couper des arbres, on va creuser des tranchées, tout ça pour un projet inutile", dénonce José Lavictoire, du Collectif des associations des défense de l'environnement. RTE assure que le tracé s'adaptera pour éviter les impacts sur les zones à enjeu environnemental.