Une chambérienne se fait braquer sa voiture devant chez elle

A Chambéry une infirmière s'est fait braquer sa voiture ce lundi matin devant son domicile. Il est 7h , cette infirmière rentre chez elle quand un homme la menace avec une arme blanche. Il lui vole sa voiture et s'enfuit avec. Il est vite rattrapé par la police car le téléphone de l'infirmière est resté à l'intérieur du véhicule, il a donc suffit de le géolocaliser. La voiture et le braqueur sont retrouvés 40 minutes plus tard.

Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue.