Une chambre en feu dans un EHPAD à Royan : deux étages évacués

Le feu a pris peu avant 10 heures dans une chambre située au deuxième étage de l'établissement " Les Issambres" rue Paul Doumer à Royan. Un EHPAD du groupe Korian.

le feu est désormais éteint.

Un important dispositif de pompiers est mobilisé sur place : 3 fourgons incendie, une grande échelle, et 3 engins spécifiques engagés.

Les deux premiers étages du bâtiment ont été évacués, indique le commandant Lionnel Paquet du SDIS 17, qui précise que le 3ième étage le 4ième et le 5ième n'ont pas été impactés.

Les résidents ont toutefois été invités à rester dans leur chambre avec des sapeurs pompiers restés sur place, pour les rassurer.

A priori pas de blessés pour l'instant mais un diagnostic plus précis est en cours pour s'assurer que tout le monde va bien. ,On ne connaît pas à cette heure l'origine du sinistre.

ⓘ Publicité