"Une chance" : coincée au milieu de la 4 voies entre Rennes et Nantes, elle est sauvée par un gendarme

La 4 voies entre Rennes et Nantes.

"Il est arrivé au moment où je ne voyais aucune issue" : on comprend le soulagement de cette automobiliste quand elle nous raconte la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Le jeudi 3 juin, sa voiture est subitement tombée en panne sur la 4 voies entre Rennes et Nantes, avec à gauche une file de voitures qui défilent et à droite une sortie. Coincée depuis plusieurs minutes, c'est un gendarme hors-service qui est finalement venu l'aider.

Un gendarme de la compagnie de Châteaubriant

"Serendipity", c'est son pseudo sur Twitter, préfère rester discrète mais a accepté de nous raconter ce sauvetage. Quand sa voiture tombe en panne, elle n'a pas le temps de se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence. Pendant de longues minutes d'angoisse, la conductrice se dit qu'elle va courir pour rejoindre le bord de la route, mais "le flux était tel" qu'elle n'y arrive pas. Ce qui la choque, c'est surtout le comportement des automobilistes : "Les voitures doublaient, d'autres klaxonnaient en me frôlant à pleine vitesse".

À ma droite, j'avais une sortie de voie express, et à ma gauche les voitures doublaient. Pire, aucun véhicule ne s'est arrêté, et certains me klaxonnaient à pleine vitesse

A ce moment là, sans solution, l'automobiliste décide de se remettre dans sa voiture, avec sa ceinture, persuadée qu'une voiture ou un camion vont finir par la percuter. C'est là que "quelqu'un est sorti et a couru vers moi, a réussi a passer entre 2 voitures et est entré dans ma voiture", raconte la conductrice.

Le gendarme, qui n'est pas en service à ce moment là, lui explique qu'il faut vite partir de là. Se rendant compte que s'était impossible de traverser la route à pied, le gendarme réussi finalement à démarrer la voiture pour la mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Après ce sauvetage, elle a envoyé des fleurs et des chocolats à la compagnie de Châteaubriant.

