Une chanson des pompiers du Var pour apprendre les gestes qui sauvent

Les pompiers varois vont chanter cet été pour nous inciter à apprendre les gestes de secourisme. 20 % seulement des Français sont aujourd'hui formés à sauver une vie.

C'était un défi : placer dans un chanson le verbe défibriller. L'auteur de la chanson des pompiers du Var y est parvenu. Ca s'appelle la chanson des gestes qui sauvent. Pendant le week-end de la Pentecôte, ils l'ont dévoilée en avant première sur le circuit du Castellet pendant le Grand Prix Camions. Le refrain est simple à retenir : "alerter, masser, défibriller. 3 gestes qui peuvent tout changer, oh oh oh oh ! "

L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Var veut aussi faire un clip de cette chanson. Le tournage a commencé avec les élèves de l'école Jean XXIII de Toulon. Des joueurs du RCT vont également y participer. La chanson sera disponible dans les prochaines semaines sur les plateformes légales de téléchargement. Tous les bénéfices financeront les interventions des pompiers dans les écoles.