Une chanson rend hommage au combat d'Irène Frachon

La chorale Hekleo, basée à Landerneau, va présenter pour la première ce dimanche une chanson qui rend hommage au combat de la brestoise Irène Frachon pour faire éclater la vérité sur les dangers du Mediator.

Tout est parti d'une rencontre entre l'auteur de la chanson et Irène Frachon. "Ma fille est amie avec son fils, raconte Jean-Kaul Kerjean, et j'ai été très impressionné par cette femme là. On sent une colère et un entêtement."

Soutenir le combat de la brestoise par le chant

Le chanteur de la chorale bretonnante Hekleo a alors pris sa plume pour écrire cette chanson en langue bretonne. Un moyen de rendre "hommage au combat" de la fille de Brest. "Je suis admiratif devant cette femme mais aussi très choqué par ce qu'elle m'a dit et de cette connivence que je ne croyais pas possible entre ces élites qui surveillent la santé et les laboratoires."

Les paroles se font l'écho de ce combat : "A-enep an dismegañs / Ha daoust da sked rochedoù gwenn / Ur prosez vo savet e Frañs / da ziskuliañ torfedourien" "Malgré le mépris / et l'éclat des chemises blanches / un procès se tiendra en France / pour démasquer les criminels."

Irène Frachon présente à la première représentation

La chorale présentera au public pour la première fois sa nouvelle création ce dimanche en l'église Saint Thomas de Landerneau. Irène Frachon sera normalement présente au concert. Mais pas de quoi stresser Yvette, l'une des chanteuses. "De toute façon elle ne parle pas breton, souligne malicieusement la Plabennecoise, mais je pense qu'elle sera quand même ému d'entendre les mots comme Mediator ou Servier."

