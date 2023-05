Une chaudière à bois explose dans une maison à Seraumont, la famille relogée

A Seraumont, dans les Vosges, six enfants âgés de six mois à quinze ans et leurs parents vont être relogés par le maire Claude Clément. Leur maison a été ravagée par l'explosion de leur chaudière, suivie d'un incendie lundi 8 mai. Fort heureusement, personne n'a été blessé.

Une quinzaine de pompiers ont été déployés sur place, dès 13H30, pour éteindre les flammes. Une rapidité d'intervention saluée par le maire. "Heureusement qu'ils ont pris les choses à temps, que cela n'est pas arrivé au milieu de la nuit", a réagi Claude Clément. Il va mettre à disposition de la famille sinistrée un bâtiment municipal de manière temporaire.