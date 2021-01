Une chaumière en partie détruite par les flammes dans le parc naturel régional de Brière

Les chaumières font partie du patrimoine et de l'histoire du parc naturel régional de Brière en Loire-Atlantique mais leur toit a un défaut : il s'enflamme facilement. Le toit de paille d'une maison de Saint-Lyphard a en tous cas rapidement pris feu ce samedi 2 janvier vers 9h du matin. Il est en grande partie détruit malgré l'intervention de 20 sapeurs-pompiers. Heureusement personne n'est blessé et les autres chaumières, très proches de l'habitation, ne sont pas touchées. L'incendie s'est produit au lieu-dit Keralio. La cause n'est pas encore connue.