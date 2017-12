Une chauve-souris enragée ramassée à Osse en Aspe en Béarn

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a publié un communiqué pour informer la population de ce cas de chauve-souris enragée. La rage est courante dans cette espèce, mais comme la chauve-souris fuit l'être humain les risques de contamination sont faibles.

Le 29 septembre dernier Denise Arrigas se promenait dans son village d'Osse en Aspe, elle a cru bien faire en ramassant une chauve-souris qui gisait dans un caniveau. Elle l'a ramenée à la mairie , puis au bureau du parc national à Bedous. Ce sont eux qui ont fait procéder aux analyses qui ont conclu que l'animal était mort de la rage.

Je me suis dit cette pauvre bête il faut la soigner. Je l'ai ramassée, je l'ai amenée au parc national. Quelques jours après ils m'ont rappelée pour me dire qu'elle avait la rage et de ne pas m'inquiéter , c'est une rage qui ne se transmet pas à l' homme. Personne ne m'a recontactée. Elle ne m'a pas mordue, elle n'a mordu personne.

La préfecture a tout de même communiqué sur la découverte de cet animal : " en cas de découverte d'une chauve-souris morte, blessée ou affaiblie. Il est recommandé de ne pas la toucher, de ne pas la ramasser et de prévenir un vétérinaire afin qu'elle soit prise en charge. "

Le chef du service santé de la direction départementale de la protection des populations, Jean-pierre Vernozy se veut rassurant. La chauve-souris est un animal qui fuit l'être humain et les autres animaux, le risque de contamination est donc très faible, même si la rage est fréquente dans l'espèce. La plupart du temps ces animaux meurent de la rage sans qu'on le sache. Trois ou quatre cas de rage sont diagnostiqués tous les ans en France sur des chauves-souris.

On doit pas avoir peur : la maladie se transmet par morsure, griffure. A partir du moment où on ne touche pas l'animal on ne peut pas se faire transmettre la maladie. La chauve-souris ne va pas vous attaquer, sauf si c'est la chauve-souris de Bigard ! On est pas sur un animal qui va subitement devenir agressif.