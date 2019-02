Une chauve-souris trouvée morte à Bizanos avait la rage

On trouve trois ou quatre chauve-souris mortes de la rage par an en France

Pau, France

La découverte d'une chauve-souris enragée n'est pas exceptionnelle, il y avait eu un cas à Osse-en-Aspe le 29 septembre 2017. Une habitante de la commune avait fait ce qu'il ne fallait pas faire : ramasser l'animal. Les chauves-souris porteuses de la rage peuvent transmettre le virus aux animaux domestiques et plus rarement à l’homme, par griffure ou par contact d'une plaie avec la salive de l'animal infecté.

La préfecture rappelle les mesures de précaution

La préfecture rappelle qu'il existe un traitement préventif de la rage qui est très efficace, mais si la maladie n'est pas traitée à temps, elle est mortelle. Les chauves-souris sont une espèce protégée. Elles vont bientôt sortir d'hibernation. Si vous trouvez une chauve-souris blessée ou morte, il ne faut pas la toucher mais prévenir un vétérinaire. Si l'animal est entré chez vous, il suffit d'ouvrir les fenêtres et d'éteindre la lumière, il repartira de lui-même. Si des chauves-souris sont installées dans des greniers ou des garages, il y a des entreprises spécialisées. Si vous avez été léché ou mordu par une chauve-souris il faut laver la plaie au savon de Marseille, rincer et sécher avant d'appliquer un antiseptique et consulter un médecin.