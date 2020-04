Une cheffe d'entreprise toulousaine revendait des masques au prix fort illégalement

Une femme d'une cinquantaine d'années a reconnu en garde à vue avoir vendu des masques via sa société de sécurité toulousaine. Une démarche illégale puisque l'Etat a réquisitionné tous les masques pour les donner aux soignants en cette période de crise du Covid-19.

Une femme d'une cinquantaine d'années a été placée en garde à vue mercredi et déférée ce jeudi devant le parquet de Toulouse pour, notamment, "pratique commerciale trompeuse". L'information révélée par Le Parisien a été confirmée par plusieurs sources à France Bleu Occitanie.

Des masques vendus 10 fois plus chers que leur prix d'achat

La suspecte a reconnu avoir acheté près de 20.000 masques en Grande-Bretagne pour environ 1 euro et les avoir revendus plus de 10 euros en France, en Italie ou encore en Espagne. Des opérations faites via sa société de vente à distance de matériel de sécurité. Les gendarmes de la Section de Recherches de Toulouse chargés de l'enquête ont perquisitionné les locaux sans trouver de matériel car tout était déjà vendu.

C'était essentiellement des masques FFP3, très étanches. Or ces masques, comme d'autres, sont réquisitionnés par le gouvernement depuis un décret du 13 mars. La suspecte a donc été présentée à un juge pour "refus de déférer à une réquisition administrative" puisqu'elle n'a pas respecté cette réquisition et "pratique commerciale trompeuse". Elle a reconnu les faits en garde à vue.

Elle risque deux ans de prison

La cheffe d'entreprise risque jusqu'à deux ans de prison et, selon nos informations, elle ne devrait pas être placée en détention. Par ailleurs, 11.000 euros d'avoirs criminels ont été saisis par les gendarmes, soient quasiment le montant qu'aurait touché la suspecte au titre de ces ventes illégales.