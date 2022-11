Une chienne abandonnée sur un balcon de Tournefeuille, son propriétaire bientôt jugé

C'est une intervention de Police Secours pour violences conjugales qui a permis l'instruction de ce dossier de maltraitance animale. Il y a plusieurs semaines, à Tournefeuille dans la périphérie ouest de Toulouse, un équipage se rend au domicile d'un jeune homme de 24 ans. En parallèle de l'affaire de violences conjugales, les policiers se rendent compte qu'un animal en piteux état vit enfermé sur le balcon de l'appartement.

"Un chien c'est fait pour vivre dehors"

Dory, une chienne croisée Cane-corso / Bleu de Gascogne, mi mastiff mi chien de chasse, vit dans ses excréments. Elle est maigre, craintive et apparait affamée et assoiffée. Une procédure pour maltraitance animale est enclenchée. L'animal est saisi, et confié à l'assocaition "Quatre pattounes".

Le 31 octobre dernier, le locataire de l'appartement est convoqué au commissariat pour livrer sa version des faits. Selon le jeune homme, un chien "est fait pour vivre dehors", et sa chienne n'est pas maltraitée, elle est malade. Thèse réfutée par les services vétérinaires. Le propriétaire de Dory est déféré dans la foulée. Ils era convoqué devant le tribunal judiciaire prochainement.

Dory quant à elle a été remise sur pattes, et depuis adoptée par une nouvelle famille.