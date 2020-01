Une chienne de chasse coincée dans une canalisation sauvée par les pompiers près de Nancy

Bois-de-Haye, France

Elle est restée coincée pendant des heures dans une buse souterraine du parc de Haye : Melba, une chienne de chasse, est finalement saine et sauve. Elle a été dégagée de la canalisation par les pompiers de Meurthe-et-Moselle ce samedi 25 janvier. Une opération qui a pris plusieurs heures, et qui a nécessité l'intervention de spécialistes en sauvetage-déblaiement, venus des casernes de Vandoeuvre et de Gentilly. Ces derniers ont du utiliser un marteau piqueur et une disqueuse pour casser le béton qui emprisonnait Melba.

Une chienne égarée pendant la chasse

Melba était recherchée depuis la veille au soir. Elle avait été vue pour la dernière fois au cours d'une partie de chasse. C'est un passant qui l'a entendue, alors qu'elle était prisonnière dans une buse, ce samedi matin. Les secours ont été alertés vers 11h. Une dizaine de pompiers et quatre camions ont été mobilisés pour venir en aide à la jeune chienne. Cette dernière a pu être libérée aux alentours de 15 heures. Saine et sauve, elle a retrouvé son propriétaire dans l'après-midi.