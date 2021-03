Une chienne retrouvée criblée de plombs à Parcé-sur-Sarthe, une cagnotte est lancée pour payer ses soins

La petite chienne de cinq mois a été touchée par un tir de plombs qui lui ont arraché le bout de la patte et dont plusieurs sont logés dans sa cuisse.

Une petite chienne de cinq mois agonisant dans un fossé, coincée dans les ronces et les branches, frigorifiée, une partie de la patte arrachée par des plombs : c'est une scène choquante qui a été découverte jeudi 25 février à Parcé-sur-Sarthe (Sarthe). Une association de la commune, L'Arche de Silo, qui vient en aide aux animaux maltraités ou abandonnés, a pris en charge l'animal très mal en point et lancé une cagnotte pour payer ses frais vétérinaires.

Un tir intentionnel pour la présidente de l'association

Elle l'a surnommée "Beauté céleste" dès qu'elle l'a vue chez le vétérinaire. Virginie Arthus-Bertrand est tout de suite tombée sous le charme de la petite chienne de cinq mois. Jeudi, elle est appelée par une habitante de la commune qui a aperçu la pauvre bête dans un fossé, au bord d'une route. L'animal est mal en point, sa patte en très mauvais état. "On lui avait tiré dessus de près car les tirs de plombs ne vont pas très loin et surtout ces tirs étaient groupés", raconte la présidente de l'association L'Arche de Silo, créée il y a trois ans.

Ça a arraché entièrement le bout de sa patte et ça a criblé sa cuisse - Virginie Arthus-Bertrand

C'est ce qui lui fait dire que ce n'est pas un accident mais bien un tir intentionnel. Virginie Arthus-Bertrand fonce chez le vétérinaire pour voiri dans quel état est la petite chienne. Le pronostic est très mauvais car il faut une opération très lourde pour sauver sa patte mais il n'est même pas certain qu'elle survive durant les quelques jours nécessaires avant de procéder à cette opération. Pourtant, Virginie Arthus-Bertrand fond devant le regard de "Beauté céleste". "On a l'impression qu'en inversement proportionnel à sa souffrance, elle est émerveillée par le fait d'être encore en vie. Quand vous tendez la main vers elle, elle pose sa tête dedans et vous regarde."

"Beauté céleste", telle qu'elle a été surnommée, doit subir au moins une opération pour sauver sa patte. - Virginie Arthus-Bertrand - L'Arche de Silo

Une cagnotte en ligne permet de financer l'opération

Convaincue qu'elle peut réussir à sauver l'animal, elle lance alors une cagnotte : succès immédiat puisque les 1.000 euros nécessaires à l'opération sont récoltés en quelques jours. "Je crois qu'il y a eu 145 participants, donc c'est 145 fois plus fort encore de ne pas se sentir seule", raconte ce lundi Virginie Arthus-Bertrand. "Ce flot d'amour et cet élan sont partagés avec tous les gens qui ont agi pour sauver cette petite chienne et je trouve ça extraordinaire."

La présidente de L'Arche de Silo espère même récolter encore un peu plus d'argent et pouvoir ainsi offrir à cette chienne une seconde opération, beaucoup plus technique, pour retirer tous les plombs qu'elle a dans la cuisse. Cela permettrait d'éviter qu'ils la rendent malade dans quelques années.