Une chocolaterie du Loiret donne des milliers de blouses, charlottes et masques à l'hôpital d'Orléans

Suite à un appel lancé par l’hôpital d’Orléans (CHRO) sur la page Facebook Solidarité Coronavirus Orléans Métropole, la chocolaterie Alex Olivier, dont le siège social est situé à Neuville-aux-Bois (Loiret), vient de faire un don important au CHRO.

La chocolaterie loirétaine a fait un don au CHR d'Orléans - Alex Olivier

"En tout, ce sont trois palettes avec 2 000 blouses, 9 000 charlottes et 12 000 masques qui reviennent aux personnels soignants", explique la directrice générale Catherine Houvion. "On espère, par ce don, faciliter et protéger ceux qui font un travail remarquable depuis le début de l’épidémie"

Du chocolat offert aussi

Petit bonus, indique la chocolaterie : une centaine de boîtes de chocolats a également été envoyée à destination des personnels de l'hôpital public d'Orléans, "en guise de réconfort".