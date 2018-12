Une chute de scooter à Ernée et une collision à Mayenne

À Ernée une adolescente s'est légèrement blessée en tombant de son scooter. Du côté de Mayenne, un véhicule utilitaire et une voiture se sont percutée ce jeudi matin.

À Ernée vers 9h, une jeune fille de 15 ans est tombée accidentellement de son scooter, boulevard de la République. Légèrement blessée, l'adolescente a été transportée à l'hôpital.

Plus tôt dans la matinée, vers 7h50 à Mayenne, une voiture et un véhicule utilitaire se sont percutés sur la rocade, près du laboratoire pharmaceutique GSK. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Mayenne.