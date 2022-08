Une cidrerie en partie détruite par un incendie dans le sud Manche

Plus de 50 pompiers ont lutté ce mercredi pour limiter les dégâts à la cidrerie La Chai de la Baie à Sartilly.

Un violent feu s'est déclaré ce mercredi en début d'après-midi au sein d'un atelier de production et de stockage de la cidrerie "La Chai de la Baie". Les pompiers de 9 centres de secours ont été dépêchés sur place en provenance de Sartilly, Avranches, Granville, Villedieu-les-Poëles, Coutances, Bréhal, La Haye-Pesnel, Carentan et Saint-Lô.

Trois lances à eau ont été mises en oeuvre pour éviter la propagation des flammes aux autres bâtiments et procéder à l'extinction du foyer principal. A 16 heures, les soldats du feu étaient finalement maîtres des flammes et procédaient à l'extinction des derniers foyers. Un poste de commandement a été installé sur place pour coordonner les opérations dans lesquelles ont été engagés plus de 50 pompiers.

L'activité à l'arrêt pour un certain temps

Rapidement sur place, le maire de la commune, Gaétan Lambert témoigne :"C'est très impressionnant. L'outil de production a été entièrement détruit. Il y avait 40 000 litres de cidre, 10 000 de calvados et 8000 de poiré. Le site était moderne et n'avait que 3 ans. Nous avons craint un moment que le sinistre se propage à d'autres bâtiments du hameau fort heureusement l'action des pompiers a permis d'empêcher l'avancée des flammes".

Le préfet s'est rendu sur place et des discussions ont débuté avec le responsable de la cidrerie pour réfléchir aux moyens de reprendre au plus vite l'activité. Pour l'heure, le personnel se retrouve au chômage technique.