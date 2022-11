Une cigogne criblée de plombs découverte dans la forêt de la Double en Dordogne

Sur la radiographie de la cigogne blanche on distingue très bien les petits points blancs, "il s'agit de plombs de petit calibre utilisé pour le petit gibier", détaille ce vendredi Alain Riffaud, chef de service de l'Office français de la biodiversité en Dordogne. "Cela constitue un acte de braconnage délibéré et une destruction d'espèce protégée". Le tireur risque "jusqu'à trois ans de prison et 150.000 euros d'amende".

Les policiers de l'environnement ont été appelés le 15 novembre dernier par des habitants du secteur de la forêt de la Double qui ont découvert la cigogne blanche. L'animal est alors blessé, a la patte cassée et est très affaibli. Transportée chez le vétérinaire et après radio, les agents ont été informés que la cigogne avait le corps criblé de plombs. La cigogne n'a pas pu être soignée et a été euthanasiée.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bergerac pour "destruction d'espèce protégée" - Office Français de la biodiversité

Une enquête ouverte par la justice

Le parquet de Bergerac a ouvert une enquête pour "destruction d'espèce protégée" et les investigations ont été confiées aux agents de l'OFB qui sont choqués "par ce type de comportement car il n'y a aucune justification" explique Alan Riffaud "c'est un acte que l'on ne comprend pas aujourd'hui à l'heure où la biodiversité fait l'objet de toutes les attentions et que l'on doit protéger".