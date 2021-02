Agressions sexuelles à Science Po : des dizaines d'étudiants rassemblés en soutien aux victimes grenobloises

La neige n'aura pas entaché la motivation de la cinquantaine d'étudiants de Science Po Grenoble, mobilisés ce vendredi après-midi, devant l'établissement situé sur le campus universitaire. Un rassemblement pour défendre les victimes d'agressions sexuelles à Grenoble et dans tout le réseau. Plusieurs scandales ont été dévoilées dans les médias après une première vague venue de Toulouse. En Isère, deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le parquet de Grenoble.

à lire aussi Sciences-Po Grenoble secoué par deux affaires d'agressions sexuelles

"Quand j'étais en première année, il y a deux ans, une fille m'a clairement dit qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Donc d'un viol. Le mec en question était assez populaire au sein de l'IEP (ndlr, Institut d'Etudes Politiques). Je lui ai conseillé d'en parler mais elle ne l'a pas fait. Et au bout d'un mois, on n'en a plus entendu parler" se rappelle Coline, 20 ans et en troisième année aujourd'hui.

Reportage dans le rassemblement d'étudiants devant Science Po Grenoble après les révélations d'agressions sexuelles dans le réseau. Copier

Depuis, rien n'a vraiment changé. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. "C'est souvent dans les soirées que ça se passe. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu" explique Pauline, 20 ans également. "Ça ressort assez régulièrement, mais on a une administration qui fait que c'est assez vite écrasé" dit-elle encore.

"Souvent c'est la présomption d'innocence qui est mise en avant"

"Il y a une association, "En tout genre", qui est une association pour l'intégration de tous, qui reçoit de nombreux témoignages. Le défenseur des droits de Science Po a même été contacté mais il n'y a pas souvent de réponses. Aucune action n'est menée" regrette Pauline.

En marge de ce rassemblement, une réunion s'est tenue entre la direction et des collectif étudiants, dont "En tout genre", à l'origine de la manifestation. Clémentine, 20 ans, y était. "On est plutôt satisfaites parce que nos revendications ont été entendues, notamment sur la mise en place de groupes de travail. Après, il faut de vrais résultats pour protéger les victimes et enfin punir les agresseurs" réagit-elle, à chaud, après la réunion.

Clémentine, du collectif "En tout genre" est satisfaite de la réunion avec la direction ce vendredi après-midi. Copier

Des témoignages d'étudiantes agressées par des professeurs

"La responsabilité des étudiants entre eux est souvent mise en avant. Mais on a des témoignages d'agressions de professeurs sur des étudiants. Il faut que ça se sache, que tous les acteurs des IEP sont concernés" note encore Clémentine.

"C'est tout un mécanisme qui parait minime à l'origine et qui vont être au départ de cette culture du viol. Ce sont des remarques sexistes et toutes ces choses que l'on entretient dans l'IEP. Il y a la loi du silence et l'omerta qui sont ressorti. On va se taire face à la pression du garçon populaire. L'administration a sa part de responsabilité en ne menant toujours d'enquête, ne faisant pas de conseil de discipline. Les criminels ne sont pas punis et restent dans l'impunité le plus totale" regrette Aline, étudiante en troisième année.

Aline, étudiante en troisième année à Science Po Grenoble, note l'impunité qui règne au sein de l'institution. Copier

De nouvelles réunions sont prévues prochainement entre la direction et les associations étudiantes. Pour le moment, la direction, solidaires de ses étudiants, a promis de mettre en place des groupes de travail pour libérer la parole et défendre les victimes en cas d'agressions sexuelles