Une cinquantaine d'habitants évacués à cause d'un incendie à Marguerittes

Un feu de chaume a entrainé l'évacuation d'une cinquantaine d'habitants ce mardi après-midi sur la commune de Marguerittes et des perturbations sur la circulation des trains. Six hectares ont brulé.

Une grosse frayeur pour des habitants de Marguerittes ce mardi après midi. Un incendie s'est déclaré à la sortie de la commune en direction de Rodilhan, un feu dans un champ de chaume. Les flammes se sont vite propagées.

Par précaution et face à la rapidité du feu, une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Les maisons étaient menacées ainsi que la voie ferrée. La circulation des trains sur la ligne Nîmes-Tarascon a été coupée pendant plus d'une heure ce qui a entrainé des perturbations sur les autres lignes.

Une trentaine de pompiers et six engins des centres de secours de Nîmes et Marguerittes ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Au total six hectares ont partis en feu. Il n'y a pas eu de blessé.