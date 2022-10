Une cinquantaine d'infractions relevées lors d'une opération de contrôle à Bergerac

Après Périgueux la semaine dernière , 21 gendarmes et 16 policiers nationaux et municipaux ont mené une grosse opération de contrôle à Bergerac mardi après-midi. A moto, ils ont patrouillé dans la ville et l'agglo de Bergerac, et ont contrôlé 80 personnes, dont 48 cyclomoteurs et trottinettes, et une dizaine de voitures.

49 infractions en trois heures

Lors de cette opération coordonnée, en trois heures, les forces de l'ordre ont relevé 49 infractions. Cela va du défaut d'assurance à la détention ou la conduite sous stupéfiants, en passant par l'usage de kit main libre à trottinette, des enfants sans ceinture, la circulation en sens interdit ou le débridage de moteurs. Une personne a également été contrôlée au volant alors qu'elle n'a pas le permis.