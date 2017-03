Une cinquantaine de cambriolages à eux trois dans tout le grand ouest

Interpol soupçonne l'un d'entre eux d'appartenir à la mafia russe. Un Géorgien et deux Russes accusés d'une 50aine de cambriolages au printemps dernier dans le grand ouest étaient jugés ce mercredi à Nantes. Ils dérobaient toutes sortes d'objets chez des particuliers et les écoulaient en Géorgie.

Un Géorgien et deux Russes soupçonnés d'une cinquantaine de cambriolages au printemps 2016 dans le grand ouest (cf liste communes en bas de page) étaient jugés ce mercredi à Nantes. Ils dérobaient toutes sortes d'objets chez des particuliers et les écoulaient en Géorgie.

Audience de plus de 5 heures

Vestes en jean ou blouson, les trois hommes ont la dégaine de grands adolescents. Ils ont 31, 41 et 47 ans. Flanqués de leur interprète, ils écoutent bras croisés, tête tournée vers le plafond, la longue liste des faits reprochés. Un véritable inventaire à la Prévert : vol d'argent, bijoux, matériel multimédia, parfums, smartphone, portables, tablettes, combinaison de plongée, cartes routières anciennes.

L'énoncé des adresses visitées fait voyager.

Le Guide Michelin du cambriolage dans son édition Grand Ouest souligne sarcastique l'un des avocat de la défense.

Loire-Atlantique, Vendée,Maine-et-Loire, Mayenne, Côtes d'Armor, Ile-et-Vilaine. Plus de 35 communes en trois mois. De fin février à fin juin. Les trois prévenus admettent certains cambriolages, en réfutent d'autres, l'un s'explique : drogué il avait besoin d'argent. Ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent.

La Vendée c'est où ? s'enquiert l'un des prévenus.

Sur le banc des parties civiles, quatre victimes, leur dossier sous le bras. Elles découvrent que leurs biens cambriolés ont été écoulés en Géorgie,et réalisent qu'elles ne les reverront jamais.

L'audience dure lus de cinq heures et permet de découvrir des prévenus au profil très divers.

Interpol soupçonne l'un des prévenus d'appartenir à la mafia russe

L'un des trois hommes appartiendrait à une organisation mafieuse. D'après le procureur, l'un des trois prévenus a un faux nom. Il serait non pas russe mais géorgien. Pour Interpol c'est même un "voleur dans la loi", ses tatouages en attesteraient. Les voleurs dans la loi, c'est une organisation criminelle russe de type mafieux. Un gang a été démantelé en France il y a deux ans. Le prévenu assure au procureur que non, que ses tatouages datent de sa jeunesse, et que les cambriolages c'était pour combler un besoin d'argent. Ses voisins de box ne sont pas plus bavards sur leurs motivations: l'un se dit drogué l'autre sans vie sociale. Encadrés par des policiers, les trois hommes ne parlent pas français.

C'est une erreur grossière qui les fait tomber. Un téléphone portable et un bout de papier avec Bretagne en langue géorgienne écrit dessus découverts sur les lieux d'un cambriolage en Loire-Atlantique à Mauves-sur-Loire. Une mise sur écoute, et quelques géolocalisations plus tard, les enquêteurs découvrent un véritable "système stakhanoviste" dit le président du tribunal.

Au téléphone "es cambrioleurs se plaignent de devoir faire plusieurs vols par jour. Jusqu'à 10 - le président du tribunal

Les prévenus parlent d'erreur de traduction.

Le parquet s'alarme des chiffres de la délinquance :

5,33 cambriolages pour 1000 habitants en France. La Loire-Atlantique est particulièrement mal située avec 7,22 cambriolages pour 1000 habitants - le procureur

Le procureur requiert des peines de prison ferme allant de 3 à 6 ans.

Liste des communes où les cambriolages ont eu lieu : Aigrefeuille-sur-Maine/Thouaré-sur-Loire/ Mauves-sur-Loire / Saint-Sulpice-le-Verdon/ Saint-André-Treize-Voies/Grandchamp-des-Fontaines/Saint-Vincent-des-Landes/Sion-les-mines/Blain/Saint-Nicolas-de-Redon/Liré/Saint-Géréon/Saint-Laurent-des-Autels/Bourgneuf-en-Mauges/LaJumellière/Saint-Pierre-Montilmart/l'Herbergement/Saligny/Belleville-sur-Vie/Bournezeau/LaFerrière/Bouguenais/LaBaconnière/Ernée/Dompierre-sur-Yon/Landéhen/Lamballe/Plouagat/Saint-Julien/Planguenoual/La-Chaize-le-Vicomte/Chateau-Guibert/ThorignéFouillard/Marsac-sur-Don.