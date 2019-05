Une cinquantaine de jeunes victimes de malaises à Hasparren

Samu et pompiers sont intervenus ce vendredi après midi

Hasparren, France

Tout se passe bien, jusqu'au déclenchement, dans l'après midi des premiers picotements, vertiges, puis des nausées, enfin des malaises chez les adolescents. Plus de la moitié en sont atteints. Une cinquantaine de collégiens.

Ils étaient une centaine réunis toute la journée ce vendredi à Hasparren, au mur à gauche couvert Harana, pour une répétition du spectacle Jazz in' collège. Spectacle annuel réunissant les élèves des chorales des collèges Ursuya et Elhuyar d'Hasparren mais aussi des établissements de Bidache et St Palais.

Trois équipes du SAMU étaient sur place au mur à gauche Harana. © Radio France - Bixente Vrignon

Une cinquantaine de malaises qualifiés de graves par le SAMU, mais aucun risque vital, a priori. Treize collégiens ont été évacués vers l'hôpital de Bayonne, dont une en urgence absolue parce qu'elle souffrait d'une autre pathologie.

Malaises encore inexpliqués

3 équipes du SAMU et un pédiatre étaient sur place pour des examens et des bilans toujours en cours ce vendredi après midi. De nombreux pompiers également. L'hypothèse d'une intoxication alimentaire est avancée. Ce n'est à ce stade qu'une hypothèse. Ils ont en tout cas tous déjeuné dans le même collège d'Hasparren.

Le spectale de Jazz in college lui est toujours prévu le 24 mai à Hasparren, salle Mendeala