Une cinquantaine de manifestants demande justice pour Théo à Amiens

A Amiens aussi, on se mobilise pour soutenir Théo, le jeune homme victime d'un viol présumé lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois le 2 février.

A l'appel de la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme, une cinquantaine de personnes s'est retrouvée ce samedi après-midi place Gambetta à Amiens. Un rassemblement de soutien au jeune homme victime d'un viol présumé lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis le 2 février.

Malgré la neige et le froid, les manifestants sont venus dénoncer la "récurrence des violences policières". Juliette, étudiante en droit de 20 ans, estime que "pour n'importe quelle injustice, il faut se mobiliser, montrer qu'on est révolté, si on ne condamne pas un tel acte, je ne vois pas comment on peut apaiser les choses".

La Ligue des Droits de l'Homme d'Amiens réclame une sanction exemplaire

Serge 83 ans, enchaîne : "j'ai connu les Allemands, j'ai été dans un régiment de tirailleurs sénégalais, alors j'en ai vu dans ma vie, et des années plus tard, on n'a toujours pas progressé" regrette-t-il.

Michel Gratton, secrétaire de la LDH à Amiens voit en cette affaire "quelque chose d'extrêmement grave en terme de barbarie". Il réclame une "justice exemplaire et féroce : la loi prévoit 15 ans de prison pour viol, ce n'est pas parce que c'est un policier qu'il doit y échapper".

"Si on ne condamne pas à la hauteur des faits, le viol va devenir une banalité" - Michel Gratton, LDH Amiens

Michel Gratton ajoute : "le sphincter ne se sectionne pas comme cela, une lésion de 10 centimètres dans le canal anal, ça n'est pas naturel, et malgré cela, on assiste à un déni des faits, d'abord avec le parquet, ensuite avec le rapport de l'IGPN qui avance la thèse de l'accident. C'est une faute professionnelle de nier les faits, le déni est un délit et on ne peut pas accepter que des violences policières récurrentes se reproduisent en toute impunité".

L'appel à la mobilisation partout en France

Certes, le rassemblement de ce samedi n'a pas déplacé les foules. "Je ne peux pas garantir que les quelques dizaines de personnes présentes ici auront un poids quelconque sur la suite de l'affaire", reconnaît Léna, de la section jeune d'Amnesty International. "Cependant on est là, poursuit la jeune femme, et une trentaine ici, plus une trentaine là bas et une autre trentaine là bas, si à la fin on arrive à 10 000 personnes mobilisées, bien sûr que nous aurons un poids, alors autant essayer".