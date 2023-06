Une cinquantaine de personnes évacuées après un incendie dans une résidence à Perpignan

L'alerte à été donnée vers 5h40 ce samedi matin. Un incendie s'est déclaré dans un appartement au deuxième étage de la résidence Les Portes d'Espagne, avenue Charles Deperet à Perpignan. Une trentaine de sapeurs pompiers sont intervenus sur place pour évacuer la cinquantaine de personnes présentes dans le bâtiment.

Quatre personnes ont été légèrement blessés. L'une d'entre elles souffre de brûlures. Les autres ont inhalé des fumées. Elles ont été conduites à l'hôpital.

"On a entendu un gros boum"

Ce sont des automobilistes qui les premiers alertent les occupants du bâtiment. " Il était 5h30, quand j'ai entendu des klaxons des cris, puis une odeur de pneus brûlés, alors j'ai passé la tête par ma fenêtre" raconte Isabelle, locataire au deuxième étage. "J*'ai d'abord pensé que c'était des jeunes qui rentraient de boîte ou qui se disputaient, se souvient Tony, mais non. Ils nous criaient de sortir parce qu'on voyait les flammes depuis l'avenue*." Le père de famille prend ses enfants et sort immédiatement de son appartement. Il fait le tour de son étage pour alerter les voisins "sur le palier c'était tout noir." se rappelle-t-il.

Le feu est parti d'un appartement au deuxième étage de la résidence. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

C'est comme ça qu'il réveille Julia, installée depuis tout juste 4 mois au premier étage. "En sortant j'ai respiré de la fumée, c'était très compliqué, tout était flou, on ne savait pas où aller, et puis j'ai eu peur que le feu arrive chez moi." témoigne la jeune femme de 18 ans. "J'ai dû annuler ma journée de travail pour me rendre chez le médecin vérifier que tout va bien après avoir inhalé des fumés."

L'incendie a été complétement éteint peu après 9 heures.