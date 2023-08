Une cinquantaine de pompiers mobilisés pour un feu à Rive-de-Gier

Le panache de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde. Ce samedi 5 juillet, un important feu s'est déclaré aux portes du centre-ville de Rive-de-Gier. Vers 13h30, les secours sont intervenus pour un important feu de bâtiment situé rue Barthélémy Brunon. Il s'agit d'un immeuble d'un étage de 400 mètres carrés, qui est une ancienne menuiserie. Les flammes se sont rapidement propagées dans les 4 logements, les habitants ont tous été évacués et personne n'a été blessé.

Une cinquantaine de pompiers mobilisés

Le scénario aurait pu être plus dramatique puisque des explosions ont été entendues et le feu menaçait un immeuble adjacent ainsi qu'une station essence située à proximité. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été établi à la suite des explosions. Quatre fourgons, une échelle aérienne et 46 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe spécialisée en risques chimiques.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie impressionant.