Une cinquantaine de salariés de Woodbrass devant le tribunal de commerce de Nantes pour soutenir leur patron

"Je suis très touché", confie Christophe Chauvin, au bord des larmes à la sortie du tribunal de commerce de Nantes ce mardi 9 février. Le patron de l'entreprise Woodbrass est menacé de destitution mais de nombreux salariés de cette entreprise qui vend des instruments de musique en ligne sont venus le soutenir. Une cinquantaine, sur les soixante que compte le site de Saint-Herblain avait fait le déplacement. L'audience a finalement été reportée au 16 février.

Deux plans de redressement

Woodbrass est en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre dernier. Deux plans de redressement sont actuellement proposés. Le premier est porté par le patron actuel de Woodbrass, Christophe Chauvin. Il s'agit d'un projet avec l'entreprise Algam, basée à Thouaré-sur-Loire. Le second est présenté par Sodéro, l'actuel actionnaire majoritaire de l'entreprise et concerne les entreprises Sonovente et CSI. C'est dans ce contexte qu'une audience a été demandée au tribunal de commerce. Il doit décider si une assemblée générale doit avoir lieu ou non pour destituer Christophe Chauvin. S'il est destitué, ce patron ne pourra pas présenter son plan de redressement et ce sera à l'actionnaire majoritaire de le faire.

Des salariés soudés autour de leur patron

"Je connais ses valeurs, je connais sa façon de travailler et pour moi la boite ne pourra pas être redressé par quelqu'un d'autre que par lui", affirme Sarah Bonard, la gestionnaire des ressources humaines de Woodbrass. "C'est un bon patron qui a peut-être été mal entouré et mal conseillé à une époque mais il reste très humain, c'est pour ça que je soutiens à nouveau un projet avec lui", ajoute Philippe Richalley, le directeur des achats. Mais il est loin d'être le seul salarié à avoir cette opinion. Un rassemblement est même envisagé devant les locaux de l'actionnaire majoritaire lundi 15 février, la veille de l'audience, en signe de protestation.