Près d'une centaine de surveillants manifestent devant la prison du Pontet

Par Anne Domece, France Bleu Vaucluse

Ils sont plus de quatre-vingts, devant le centre pénitentiaire du Pontet, à manifester leur ras-le-bol face aux agressions commises à l'encontre des gardiens dans les établissements. Ils demandent plus de moyens, et de meilleurs conditions de travail.