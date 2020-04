Une cinquième nuit de violences dans la métropole de Lille

De nouvelles violences ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans la métropole lilloise, mais moins importantes que la veille selon les informations de France Bleu Nord. Des voitures et des poubelles ont été brulées, essentiellement à Roubaix, et aussi à Hem, Tourcoing et dans le quartier de Lille-Sud.

Selon la police, ces tensions sont une conséquence du confinement. Elles surviennent pour la cinquième nuit consécutive, depuis l'accident de moto samedi en région parisienne impliquant un véhicule de police.

Le weekend dernier, des renforts de CRS avaient été déployés dans la métropole lilloise.