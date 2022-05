Une cinquième plainte déposée pour des "piqûres" en Dordogne

Une nouvelle plainte a été déposée en Dordogne après "une piqûre" en boîte de nuit, apprend-on ce mardi. Une personne de 19 ans a expliqué avoir été "piquée" en boîte de nuit à Périgueux lors du weekend 7 et 8 mai dernier. Elle a raconté aux enquêteurs avoir ressenti "une piqûre à l'épaule au cours de la soirée et avoir été prise d'une sensation de malaise et de bouffées de chaleur". Elle a vu une légère trace sur l'omoplate.

Cinq plaintes déposées en un mois

Il s'agit de la cinquième plainte déposée contre X pour "administration de substance nuisible avec usage ou menace d'une arme" sur la juridiction du Parquet de Périgueux depuis le 12 avril dernier. Ces plaintes concernent des piqûres dans trois établissements dont deux sont situés à Périgueux.

Selon le parquet à chaque fois, des analyses ont été réalisées sur chacune des victimes présumées à leur demande ou bien sur demande des enquêteurs. Aucun produit suspect n'a été découvert. Les enquêteurs ont également auditionné des témoins et regardé les vidéos des caméras surveillance des établissements qui sont "parfaitement coopératifs" précise la procureur de la République, Solène Belaouar.

D'autres analyses envisagées

Suite à la première plainte déposée par deux jeunes hommes, le parquet de Périgueux a envisagé des analyses complémentaires sur leurs cheveux pour vérifier s'ils on été drogués ou non car les cheveux garde la mémoire des substances. Pour le moment, elles n'ont pas encore eu lieu.