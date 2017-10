Une classe de l'école de Saint-Sébastien en Creuse saccagée

Une classe de l'école de Saint-Sébastien a été mise sens dessus dessous samedi soir. Des personnes ont pénétré dans la cour de recréation puis ils ont cassé une porte pour rentrer dans la classe qu'ils ont saccagée. Le maire a porté plainte.

C'est un habitant qui habite en face de l'école qui donne l'alerte samedi soir. Il vient d'entendre des bruits bizarres alors il prévient le maire. Sur place, Jean-Claude Carpentier ne peut que constater les dégâts. La classe de CP est entièrement retournée, les cahiers et les livres sont au sol et des obscénités sont inscrites au tableau noir. Les auteurs de ce saccage sont passés par dessus le grillage de l'école pour entrer dans la cour. Ils ont bu des bières, puis après avoir passé un moment sous le préau, ils ont attaqué à coups de marteau la porte de la classe pour pénétrer à l’intérieur.

Une plainte a été déposée

Le maire de Saint-Sébastien est en colère. "Ce n'est malheureusement pas la première fois explique Jean-Claude Carpentier, il y a déjà trois semaines, un mois, on a forcé la barrière d'entrée de l'école. Sur le terrain de football, on a essayé d'entrer la où se réunissent les joueurs et il y a eu des tags un peu partout dans la commune, il y a un phénomène qui est en train de se développer à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires". Lemaire a porté plainte à la gendarmerie.