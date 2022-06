Une classe incommodée par des émanations au lycée BeauSoleil de Céret, 90 personnes évacuées

La mobilisation est impressionnante devant le lycée BeauSoleil de Céret ce vendredi matin. 25 véhicules de pompiers, la gendarmerie et le sous-préfet se sont rendus sur place, pour encadrer l'évacuation de 90 personnes de l'établissement, situé au centre de la commune. Une décision prise parce que 18 élèves ont été incommodés et pris de vomissements à cause d'émanations dont l'origine n'est pas encore connue. Il pourrait s'agir de gaz ou de produits chimiques manipulés lors d'un cours de chimie. Les premières nouvelles sont toutefois rassurantes.

A la mi-journée, les autorités affirmaient qu'il n'y avait pas d'inquiétude à se faire et que tout allait progressivement dans l'ordre. Même si le dispositif déployé a pu impressionner les riverains et les parents d'élèves, il s'agissait surtout d'une mesure de précaution selon les pompiers et la sous-préfecture.