Une clinique condamnée à 150.000 € d'amende pour la mort d'une patiente examinée après des heures d'attente

La patiente avait 39 ans. Elle avait attendu plusieurs heures avant d'être examinée par un médecin et était décédée d'un pneumocoque. Les faits remontent à 2012 et s'étaient déroulés à la clinique des Cèdres de Cornebarrieu (Haute-Garonne). Dix ans plus tard, le tribunal correctionnel de Toulouse condamne l'établissement à 150.000 euros d'amende. En revanche, il relaxe le médecin urgentiste poursuivi pour homicide involontaire.

Réquisitions du parquet à moitié suivies

Àl'audience du 11 janvier, le parquet avait requis au moins 150.000 euros d'amende pour la clinique et six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que 30.000 euros d'amende pour cet urgentiste de garde le 15 août 2012.

Le parquet avait pointé "un véritable désastre médical dans une clinique à l'organisation mortifère", ainsi qu'une "surdité médicale".

Un retard qui a fait perdre 40 à 50% de chance de survie

L'enquête a révélé que les infirmières avaient appelé au moins cinq fois le corps médical et n'avaient eu pour seule réponse que des prescriptions, notamment de morphine. Le retard dans la prise en charge "a fait perdre 40 à 50% de chance de survie à la patiente", selon une expertise réalisée au cours de l'instruction.

En revanche, pour l'avocat du médecin, Me Laurent de Caunes, "toutes les analyses réglementaires ont été faites", mais "un IRM n'a pas donné d'éléments suffisamment clairs sur un problème congénital à la rate".

Me Frédéric Douchez, avocat de la clinique, a indiqué qu'il ferait appel du jugement.

Les proches de la victime ne s'étaient pas portés partie civile au pénal, attendant l'audience au civil pour demander réparation.