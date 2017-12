Varades, France

Il est 8h et quart. La jeune fille se rend au collège. Elle porte un gilet jaune. Elle traverse un passage piéton. Mais le feu pour les voitures passe au vert, et un 19 tonnes la renverse.

D'après la gendarmerie, le chauffeur du poids lourd ne se rend compte de rien. Il sent une résistance, mais pense à un problème mécanique. Ce sont des témoins de la scène qui lui font de grands signes. L'ado a le bras coincé sous le poids lourd.

C'est son livre de maths qui l'a sauvée (...) ses classeurs, ses bouquins, la roue (du 19 tonnes ndlr) s'est bloquée sur son sac à dos." commente l'officier de gendarmerie

L'adolescente s'en sort miraculeusement. Sa colonne vertébrale n'est pas touchée. Elle est hospitalisée à Ancenis, tandis que le chauffeur, sous le choc, est conduit au CHU de Nantes. Le dépistage de l'alcoolémie est négatif. Les circonstances de l'accident restent floues. On ne sait pas si la jeune fille poussait son vélo ou si elle se tenait dessus. Il est possible qu'elle ait fait demi-tour sur le passage piéton, tout comme il est possible que le feu ait changé de couleur alors qu'elle était déjà engagée dans les clous.

La gravité des blessures de la jeune fille restent encore à évaluer. Elle a été opérée du bras ce jeudi après-midi. Quant aux mesures de sécurité aux abords de ce carrefour, elles feront l'objet d'une réunion début janvier (élus, gendarmerie, police municipale). La mairie n'exclut pas la présence de bénévoles pour aider à franchir la route. Elle n'exclut pas non plus de corriger le prolongement de la piste cyclable.