Une collision entre des vélo-rails fait cinq blessés dont trois enfants à Étretat

Un accident de vélo-rails en Seine-Maritime, ce dimanche à la mi-journée. Cinq personnes ont été légèrement blessées dans la collision entre cinq vélo-rails. Cette attraction touristique permet de se promener, sur une voie ferrée, entre les Loges et Étretat. L'accident s'est produit au niveau du terminus, à Étretat.

Parmi les victimes, trois enfants de 13 et 16 ans, et deux femmes de 40 et 62 ans, selon les pompiers. Ils ont été transportés sur les centres hospitaliers du Havre et de Fécamp. Quatre autre personnes sont ressorties indemnes de l'accident. L'attraction avait rouvert au début du mois.