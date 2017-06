Une collision entre un car et un camion fait 20 blessés sur l'autoroute A16

Un accident entre un bus et un poids lourd survenu sur l'autoroute A16 à hauteur de Gravelines dans le Nord a fait au moins 20 blessés jeudi matin, dont un grave.

Grosse pagaille ce jeudi matin sur l'autoroute A16 et une très grosse frayeur pour 45 lycéens néerlandais dont le car a percuté un poids-lourd à Saint georges sur l'Aa, près de Gravelines dans le Nord.

Il était 4h quand un poids-lourd polonais qui circulait sur la voie de droite de l'A16 à hauteur de Gravelines dans le sens Belgique-France a freiné brutalement. Il a été percurté par un car néerlandais qui le suivait. A bord, 45 lycéens, cinq accompagnateurs et le chauffeur.

Le choc a été très violent comme en témoignent les premières photos diffusées sur lesquelles on voit tout l'avant du car pratiquement arraché. A cette heure ci le bilan est encore provisoire. Mais on sait que le chauffeur du car est en urgence absolue et que trois femmes, des accompagnatrices, sont en urgence relative.

Bus met Nederlandse scholieren botst in Frankrijk op vrachtwagen. 16 scholieren lichtgewond, chauffeur zwaargewond #A16 pic.twitter.com/DgjAaQLRjD — Lammert de Bruin (@lammert) June 1, 2017

Les autres passagers du car ont été pris en charge et emmenés dans une salle comunale à Bourbourg. A cette heure, une soixantaine de pompiers sont toujours sur place.

L'autoroute A16 est coupée dans le sens Belgique-France. Une déviation a été mise en place au niveau de échangeur de bourbourg.